В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения России предложили ввести внеочередной медосмотр водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

Законопроектом предусматривается, что МВД будет получать информацию о водителях, которым по здоровью запретили водить транспорт до истечения срока действия водительского удостоверения. В случае обнаружения у водителя медицинских противопоказаний информацию об этом могут направить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. При этом водителям в этом случае необходимо будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

При этом также соответствующую информацию будут направлять в МВД России для возможного аннулирования водительского удостоверения, пишет «РИА Новости».

Напомним, в России создали браслет, способный отслеживать давление, пульс и другие показатели, которые указывают на критическую усталость у водителей пассажирского транспорта.