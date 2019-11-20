В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения России предложили ввести внеочередной медосмотр водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Законопроектом предусматривается, что МВД будет получать информацию о водителях, которым по здоровью запретили водить транспорт до истечения срока действия водительского удостоверения. В случае обнаружения у водителя медицинских противопоказаний информацию об этом могут направить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. При этом водителям в этом случае необходимо будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.
При этом также соответствующую информацию будут направлять в МВД России для возможного аннулирования водительского удостоверения, пишет «РИА Новости».
Напомним, в России создали браслет, способный отслеживать давление, пульс и другие показатели, которые указывают на критическую усталость у водителей пассажирского транспорта.Общество
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