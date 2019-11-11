В России создали браслет для водителей автобусов, который отслеживает усталость

В России создали браслет, способный отслеживать давление, пульс и другие показатели, которые указывают на критическую усталость у водителей пассажирского транспорта.

«Сейчас разработана система (браслеты), которая отслеживает состояние. Например, если он [водитель пассажирского транспортного средства] вдруг стал моргать, закрывать глаза, либо у него есть проблемы с давлением, информация сразу поступает в систему управления транспортными средствами, и принимается решение», — поделился глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Он также заявил о необходимость создавать системы контроля на транспорте. Кроме того, Басаргин рассказал о том, что в ближайшее время в России в автомобилях могут внедрить чипы. Они будут блокировать машину, если человек сел пьяным за руль или у автомобиля техническая неисправность, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что в Уфе водитель автобуса умер после ДТП с другим автобусом. Он почувствовал себя плохо за рулем.