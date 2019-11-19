В Башкирии сняли на видео спасение собаки, провалившейся под лед

Фото: кадр видео из соцсети

В Башкирии пожарные использовали специальную доску для спасения провалившейся под лед собаки. Видео спасения опубликовано в соцсети.

Случай произошел 18 ноября в местном парке. В диспетчерскую позвонили прохожие, сообщившие, что на середине пруда под лед провалилась собака. Пожарный на спасательной лодке отправился вызволять пса, который к этому времени боялся шелохнуться из-за трескающегося льда.

Пожарный на спасательной доске сначала пытался втащить собаку на доску, но затем понял, что животное может перевернуть конструкцию. Пса доставили на берег, держа за холку. Сообщается, что прохожие встретили спасателя аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в Казани спасатели освободили застрявшего лапкой в раковине шпица.