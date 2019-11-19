Татарстан представят на Всемирной конференции по исламскому банкингу

Татарстан примет участие во Всемирной конференции по исламскому банкингу 26TH ANNUAL WORLD ISLAMIC BANKING CONFERENCE. На организацию участия республиканской делегации потратят 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику необходимо разработать концепцию, фирменный стиль экспозиции, арендовать выставочную площадь, заняться рекламно-информационной кампанией, а также изготовить сувенирные подарочные наборы, раздаточные материалы. Выполнить работы необходимо в течение двух дней с момента заключения контракта, но не позднее 29 ноября.

Помимо этого, делегации Татарстана потребуется работник выставки со знанием английского языка, а также переводчик со знанием английского и арабского языков, фотограф. Сроки исполнения — в течении трех дней проведения мероприятия.

Конгресс пройдет с 2 по 4 декабря этого года в Королевстве Бахрейн, Манаме.

Заказчиком являлось Агентство инвестиционного развития Татарстана, тендер был размещен 7 ноября, заявки на участие можно было подать до 15 ноября. Победителем аукциона стала АНО «Дирекция международных программ».