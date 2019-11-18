Умарк догнал Радулова по очкам за «Салават Юлаев»

В подмосковной Балашихе «Салават Юлаев» в матче КХЛ уступил «Авангарду» (1:4).

Забросивший единственную в этой встрече шайбу уфимцев Линус Умарк довел количество набранных очков в лиге до 299 очков. Все из них были набраны выступая за уфимскую команду.

Таким образом, шведский форвард сравнялся по очкам с рекордсменом «Салавата Юлаева» Александром Радуловым. Следующее набранное очко Умарка позволит стать ему лучшим бомбардиром уфимского клуба в КХЛ.

Напомним, нынешний сезон станет последним для шведского нападающего в «Салавате Юлаеве». Летом Умарк анонсировал свой отъезд из России следующим летом.