В Казани длина крупнейшей пробки составила 5,3 км
В понедельник в Казани самая длинная пробка собралась утром на улице Залесной и Горьковском шоссе. Она растянулась на 5,3 км.
Пик затора пришелся на 7:36. Затор занял участок от улицы Хибинской до железнодорожного моста и продержался 40 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
В список крупнейших вошли также утренняя пробка на улицах Азина и Мира (4,7 км), улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова (3,6 км), проспекте Универсиады (2,7 км), улицах Советской, Камчатской, Ударной, Вересаева и Ленинградской (2,5 км).
Напомним, что сегодня вечером максимальная загруженность дорог составила 9 баллов.ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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