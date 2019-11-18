В Казани длина крупнейшей пробки составила 5,3 км

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В понедельник в Казани самая длинная пробка собралась утром на улице Залесной и Горьковском шоссе. Она растянулась на 5,3 км.

Пик затора пришелся на 7:36. Затор занял участок от улицы Хибинской до железнодорожного моста и продержался 40 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В список крупнейших вошли также утренняя пробка на улицах Азина и Мира (4,7 км), улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова (3,6 км), проспекте Универсиады (2,7 км), улицах Советской, Камчатской, Ударной, Вересаева и Ленинградской (2,5 км).

Напомним, что сегодня вечером максимальная загруженность дорог составила 9 баллов.