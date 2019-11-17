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Пожилой мужчина погиб на пожаре в Бугульме

13:44, 17.11.2019
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Бугульме
Фото: pexels.com

Пожарные обнаружили в сгоревшем одноэтажном доме в Бугульме тело 71-летнего мужчины. Сам пожар произошел сегодня утром на улице Николая Щорса.

К прибытию пожарных площадь, охваченная огнем, превышала 120 кв. м. В течение 20 минут сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В коридоре на полу обнаружили тело хозяина дома.

Причины пожара выясняются, пишет «Татар-информ».

Напомним, накануне на пожаре в Альметьевском районе пострадала пожилая женщина — ей обожгло лицо и руки. После прибытия пожарных ее госпитализировали с ожогами 20 процентов тела.

Происшествия Татарстан
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