Пожилой мужчина погиб на пожаре в Бугульме
Пожарные обнаружили в сгоревшем одноэтажном доме в Бугульме тело 71-летнего мужчины. Сам пожар произошел сегодня утром на улице Николая Щорса.
К прибытию пожарных площадь, охваченная огнем, превышала 120 кв. м. В течение 20 минут сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В коридоре на полу обнаружили тело хозяина дома.
Причины пожара выясняются, пишет «Татар-информ».
Напомним, накануне на пожаре в Альметьевском районе пострадала пожилая женщина — ей обожгло лицо и руки. После прибытия пожарных ее госпитализировали с ожогами 20 процентов тела.
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