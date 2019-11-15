Муфтий Татарстана получил право на обучение Корану новым стилем

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин, посетивший ОАЭ, получил право на обучение Корану способом Шу’ба кыраата Асыма.

Кыраат Асыма — один из десяти стилей чтения священной книги мусульман. Коран имеет две манеры чтения, переданных от учеников имама Асыма, — Хафса и Шу’ба. Наиболее распространенным в России является чтение риваятом Хафса, объяснили в пресс-службе ДУМ РТ.

Свидетельство (иджаза), полученное Самигуллиным, удостоверяет, что муфтий Татарстана овладел знаниями полного кыраата (чтения) Асыма в обеих передачах.

В документе указано, что цепочка передатчиков-ученых (учитель — ученик — учитель) доходит до самого пророка Мухаммада. Учителем Камиля хазрата стал шейх Маъмун ар-Рави, принявший экзамен и оценивший его знания. Шейх ар-Рави является потомком пророка Мухаммада, главой Комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии Священного Корана (DIHQA).

Глава ДУМ РТ является Коран-хафизом (то есть знает священное писание наизусть), имеет иджазы (право на преподавание) на такие дисциплины, как акыда, усуль фикх, усуль хадис, фикх, хадисоведение, хуснуль хатт, сарф и нахв. В мусульманском мире люди — обладатели иджазы имеют особый статус.

Как сообщало «Реальное время», на днях делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым находилась в Дубае, где участвовала во II Всемирном саммите толерантности.