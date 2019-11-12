«Салават Юлаев» начал гостевую серию с победы над рижским «Динамо»
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ в овертайме обыграл рижское «Динамо» (2:1от).
Уфимцы открыли счет в середине второго периода, точный бросок удался Дмитрию Кугрышеву. Хозяева смогли отыграться уже через 8 минут игры, цели достиг удар Нериюса Алишаускаса.
В овертайме успешнее оказались хоккеисты «Салавата Юлаева», дубль на свой счет записал Кугрышев.
«Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2от (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 (27:18) — Кугрышев
1:1 (35:54) — Алишаускас (Гегерис, Берзиньш)
1:2 (62:05) — Кугрышев (Бурмистров, Коледов)
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