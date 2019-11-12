Facebook запустил свою платежную систему

Компания Facebook сообщила, что собственная система электронных платежей соцсети уже начала работу. Она получила название Facebook Pay.

«Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp», — говорится в сообщении компании.

В соцсети утверждают, что сервис позволит платежную информацию в приложениях и ее не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

Пока система работает только в США и запущена в рамках Facebook и Instagram. Пользователи смогут использовать сервис для сбора средств, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Со временем планируется распространить работу Facebook Pay и в других странах.

Напомним, что о запуске собственного платежного сервиса Facebook объявлял еще в марте 2015 года. Тогда сообщалось, что новая система позволяет производить расчеты через приложение Messenger.

