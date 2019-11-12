Новости технологий

03:32 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Facebook запустил свою платежную систему

22:34, 12.11.2019
Facebook запустил свою платежную систему
Фото: news.bigmir.net

Компания Facebook сообщила, что собственная система электронных платежей соцсети уже начала работу. Она получила название Facebook Pay.

«Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp», — говорится в сообщении компании.

В соцсети утверждают, что сервис позволит платежную информацию в приложениях и ее не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

Пока система работает только в США и запущена в рамках Facebook и Instagram. Пользователи смогут использовать сервис для сбора средств, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Со временем планируется распространить работу Facebook Pay и в других странах.

Напомним, что о запуске собственного платежного сервиса Facebook объявлял еще в марте 2015 года. Тогда сообщалось, что новая система позволяет производить расчеты через приложение Messenger.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров