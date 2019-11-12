Дмитрий Квартальнов: «Вратарь вытащил, в обороне сыграли организованно, поэтому смогли победить

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над омским «Авангардом» (3:0).

— Была живая, боевая игра. Знали, что очень здорово «Авангард» играет в обороне, проводит стремительные контратаки, играет в давление. Вообще, была равная игра. Согласен, что после 2:0 мы немного пару-тройку смен отыграли довязчиво. Вратарь вытащил, в обороне отыграли организованно. За счет этого смогли победить.

— Как вам игра новичков?

— Неплохо. Для них много чего-то нового. Витя будет прибавлять, он давно не играл. По нему никаких вопросов не будет. Рома — молодец. В некоторых вещах они еще могут прибавить. Мы на них рассчитываем.

— Оцените игру Кары?

— Не каждый может сыграть тринадцатым нападающим. Он это умеет, минут 20—30 сидит, а потом выходит и играет. Тяжело, когда все выходят, а ты сидишь. Тем более с таким соперником, как «Авангард».

— Почему Зарипов пропустил игру?

— Это плановый пропуск, в следующем матче он сыграет, — приводит слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».