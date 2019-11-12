Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,3 км

Во вторник в Казани длина самой крупной пробки составила 3,3 км. Речь идет о заторе на Сибирском тракте и улице Николая Ершова.

Его пик пришелся на 8:50, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В этот момент был занят участок от улицы Академика Арбузова до улицы Абжалилова. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

Вечером загруженность дорог в столице Татарстана 8 баллов. При этом на 19:30 был поставлен очередной рекорд: самая длинная пробка для этого времени суток за неделю заняла 2,4 км проспекта Ямашева.

В числе самых длинных пробок дня затор на улице Мира (2,8 км), затор на улице Аграрной и Мамадышском тракте (2,7 км), проспекте Ямашева (2,8 км), а также Михаила Миля и проспекте Амирхана (2,4 км).