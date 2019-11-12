В Казани ученые нашли генетическую мутацию, защищающую от мышиной лихорадки — видео

Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили связь между геном CCR-5 и устойчивостью к геморрагической лихорадке. Открытие позволит более точно подбирать лекарство против болезни, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Старший научный сотрудник проекта OpenLab генные и клеточные технологии ИФМиБ КФУ Юрий Давидюк рассказал, что у носителей обнаруженной мутацией заболевание протекает легче чем обычно.

Ученые предполагают, что определенный вид мутации может полностью оградить человека от мышиной лихорадки.

«Есть вероятность, что методику лечения мышиной лихорадки можно будет изменить с учетом генотипа больного. То есть сделать шаг в развитии персонализированной медицины», — сообщил младший научный сотрудник проекта Антон Шамсутдинов.