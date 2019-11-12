В Польше правительство подало в отставку в полном составе

Польский кабмин уходит в техническую отставку после прошедших в стране выборов в Сейм и Сенат. Правительство Польши распускается после каждых парламентских выборов.

Существенных изменений в составе кабмина не ожидается, передает «РИА Новости». Известно, что пост премьер-министра сохранит за собой Матеуш Моравецкий.

Также в правительстве останутся министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Яцек Чапутович, министр юстиции Збигнев Зебро, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

По результатам субботних выборов в парламент Польши правящая партия «Право и справедливость» получила 235 мандатов из 460. Такое большинство в Сейме позволяет ей самостоятельно формировать правительство.

В парламент также прошли «Гражданская коалиция» (134 места), «Союз демократических левых» (39), Польская крестьянская партия (30) и объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» (11).