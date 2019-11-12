Эксперты назвали добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Себестоимость нефтедобычи в России составляет более $40 за баррель. Это один из самых высоких показателей в мире, говорится в данных саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco. Оценку проводила компания IHS Markit.

Цена нефти для новых нефтяных проектов на суше России в среднем составляет около $42 за баррель, для проектов морской добычи — около $44. Данные показатели более чем в два раза превышают цену в Саудовской Аравии, которая составляет $16—18 за баррель.

Таким образом, себестоимость нефтедобычи в России дороже, чем на Ближнем Востоке, в Нигерии и Венесуэле (сухопутные проекты), в Великобритании и США (морские проекты).

По данным источника РБК в правительстве, оценка IHS Markit немного завышена. Самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке, там себестоимость добычи нефти оценивается в $50—55 за баррель.

Ранее сообщалось, что доля рентабельной для добычи нефти у «Русснефти» и «Татнефти» в России составляет 83%, это наивысший показатель среди других нефтяных компаний.