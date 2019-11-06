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Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека, Грошев забросил шайбу, Мифтахов сыграл весь матч

08:34, 06.11.2019
Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека, Грошев забросил шайбу, Мифтахов сыграл весь матч
Фото: fhr.ru

Во втором матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России уступила команде юниорской лиги Квебека.

Вратарь системы «Ак Барса» Амир Мифтахов отыграл всю игру и отразил 30 из 34 бросков соперника. Нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев отметился заброшенной шайбой на 31-й минуте матча, но помочь своей команде выиграть не сумел. Ассистировал нижнекамцу Родион Амиров из «Салавата Юлаева».

Сборная QMJHL — Сборная России U-20 — 4:3 от (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 2 Лавуа (Пеллетье)
1:1 — 20 Соколов (Хованов, Зоркин)
2:1 — 22 Легар (Пуарье)
2:2 — 24 Завгородний (Телегин)
2:3 — 31 Грошев (Александров, Амиров)
3:3 — 32 Мерсер (Лавуа, Пеллетье)
4:3 — 62 Лавуа (Симоно)

Вратари: Родриг 25/28 — Мифтахов 30/34.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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