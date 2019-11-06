Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека, Грошев забросил шайбу, Мифтахов сыграл весь матч
Во втором матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России уступила команде юниорской лиги Квебека.
Вратарь системы «Ак Барса» Амир Мифтахов отыграл всю игру и отразил 30 из 34 бросков соперника. Нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев отметился заброшенной шайбой на 31-й минуте матча, но помочь своей команде выиграть не сумел. Ассистировал нижнекамцу Родион Амиров из «Салавата Юлаева».
Сборная QMJHL — Сборная России U-20 — 4:3 от (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 2 Лавуа (Пеллетье)
1:1 — 20 Соколов (Хованов, Зоркин)
2:1 — 22 Легар (Пуарье)
2:2 — 24 Завгородний (Телегин)
2:3 — 31 Грошев (Александров, Амиров)
3:3 — 32 Мерсер (Лавуа, Пеллетье)
4:3 — 62 Лавуа (Симоно)
Вратари: Родриг 25/28 — Мифтахов 30/34.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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