На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок ликера и коньяка — видео

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Дайверы из команд Ocean X и iXplorer подняли со дна Балтийского моря 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера.

По данным Ocean X, в 1917 году немецкая подлодка задержала шведский пароход с 65 коробками алкоголя, который шел в Петроград (ныне Санкт-Петербург). В результате капитан решил потопить судно, поскольку алкоголь считался контрабандой. Его и нашли подводники.

Обломки корабля нашли 20 лет назад, но из-за их опасности погружение откладывалось. Нынешняя операция готовилась несколько лет.