RT проведет стрим с бывшим соратником Навального и Лесей Рябцевой

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Телеканал RT анонсировал стрим с бывшим замглавы московского штаба президентской кампании Алексея Навального, юристом ФБК Виталием Серукановым. Соведущей прямого эфира станет Леся Рябцева, экс-заместитель главного редактора «Эха Москвы».

Стрим получил название «Прекрасная Россия бу-бу-бу», что отсылает к концепции самого Навального о «Прекрасной России будущего».

RT отмечает, что 1 ноября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был признан иностранным агентом.

Напомним, что Серуканов стал выступать против Навального в 2018 году, во время президентской кампании последнего. До этого юрист сотрудничал с оппозиционером около 5 лет.

Рябцева же рассказывала «Реальному времени» о жизни после «Эха Москвы» и взаимоотношениях с Алексеем Венедиктовым еще в 2017 году.