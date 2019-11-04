Докампо о третьем подряд матче на 0:0: «Главное, что есть моменты, а голы придут»

Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал игру казанцев с «Крыльями Советов» (0:0).

— Все как обычно, вы уже такую игру видели. Преимущество у нас, но голов нет, а потом во втором тайме все потеряли. Думаю, что счет закономерный.

— Четвертый из пяти последних матчей завершился со счетом 0:0. В чем проблема?

— Есть моменты у нас, не забиваем. Главное, что есть моменты, а голы придут.

— Что изменилось во втором тайме и почему не получилось провести его, как первый? Насколько сложно было сдерживать финальный навал «Крыльев»?

— У нас в первом тайме было преимущество в середине поля за счет Зуева. Потом они перестроились и накрыли эту свою проблему. И поэтому нам было тяжелее играть. Мы хотели, чтобы Зурико и Ташаев чаще играли в положении 1 на 1, потому что они способны на такое. Но не получилось, так как уже подустали и давление соперника было сильным.

— Вне поля было очень эмоционально, даже тренеры чуть не потолкались. На поле это как-то ощущалось?

— Нет. Это была очень важная игра, обеим командам нужны очки. Таблица сейчас плотная, и каждое очко очень важно. Я согласен с вами, что было ярко, было интересно, для футбола — это хорошо.

— Показалось, что игроки игнорировали Пояркова. Он получил мяч впереди только в самом конце. Как вы это объясните?

— Самое главное, что у владеющего мячом есть варианты. А куда он отдает? Я согласен с вами, что было бы отлично, если бы подключали Пояркова. Во втором тайме мы пытались чуть больше играть через фланги, учитывая, что соперник закрыл центр.

— Команда забивает меньше всех в чемпионате. Как вы собираетесь забивать?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я повторюсь, что самое главное — у нас есть моменты. Гораздо больше, чем раньше. В этом мы прибавили, играем лучше. Не знаю, мастерство футболистов или что, но мы работаем над этим, — передает слова Докампо корреспондент «Реального времени».