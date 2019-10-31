Николай Цулыгин: «Динамо» показало «Салавату» как играть на маленьких площадках»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4):

— Матч получился очень интересным. Я бы не сказал, что мы сегодня играли плохо. Был очень обидный второй период, в котором пропустили три гола, но сами имели очень много возможностей забить, но не получилось. В принципе, во втором периоде был решен исход матча. «Динамо» показало нам, как надо играть на маленькой площадке, потому что это для нас непривычный размер. Они очень оптимально и здорово провели матч. Если в игре против «Сочи» мы где-то недоработали, то здесь мы полностью выкладывались и, единственное, что не смогли забить свои моменты. Самое главное сейчас для нас — восстановиться и подготовиться к последней игре перед перерывом.

— После третьей шайбы заменили Метсолу. Хотели встряхнуть или наказать за пропущенную шайбу?

— Ни в коем случае вратарь не был виновен, там шайба задела нашего защитника и поэтому он не смог поймать. Да, хотел встряхнуть команду. К сожалению, этим помочь не удалось. А Юха не виноват ни в одном голе.

— В большинстве имели много моментов. Куда все ушло?

— Один гол забили. Можно сказать, что одно большинство использовали. Конечно, хочется забивать больше. Надо бросать по воротам, а не давать передачи в угол. Когда мы бросаем, тогда шайба заходит в ворота. Сегодня очень академично играли. Забили гол броском от синей линии. И до этого все голы были бросками с дистанций. Хотели забить в пустые ворота. Это практически невозможно на такой площадке.

— Максим Майоров в прошлом сезоне и на старте этого был одним из ключевых игроков, но в последнее время получает мало времени. Что с ним произошло, что он перестал проходить в состав?

— Ему надо чуть-чуть отдохнуть, переосмыслить и выходить на игры с полной самоотдачей, где-то ему не хватало. У игроков бывают спады, тут ничего такого нет. У него был чуть-чуть спад, но после этого всегда бывает подъем, — сказал Цулыгин.