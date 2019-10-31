Мэрия Казани продаст подвал возле колокольни Богоявленского собора и другие объекты недвижимости

Исполком Казани утвердил постановление о продаже 23 объектов недвижимости. Среди них есть подвальные помещения возле колокольни Богоявленского собора.

Согласно документу, площадь помещений подвала в доме №78 составляет 252,3 кв. м. По этому адресу расположены кафе «В гостях у Шаляпина» (ул. Баумана, 78) Богоявленский собор (ул. Баумана, 78, к. 1) и колокольня собора (ул. Баумана, 78, к. 2)

Также в список, опубликованный в сборнике документов мэрии, вошли здания и земельные участки по адресам: ул. Октябрьская, 38а и ул. Старая, 4.

На торги планируется также выставить помещения в подвалах, на первых и вторых этажах и антресоли домов на улицах Габдуллы Тукая, Чуйкова, Татарстан и других.