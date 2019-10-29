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МФЦ Татарстана «сдал» прокуратуре чиновников, заволокитивших более 500 документов

16:14, 29.10.2019
МФЦ Татарстана «сдал» прокуратуре чиновников, заволокитивших более 500 документов
Фото: mfc16.tatarstan.ru

Сведения более чем о 500 фактах несвоевременного оказания услуг органами местного самоуправления передала в прокуратуру РТ юридическая служба ГБУ МФЦ в Республике Татарстан за последние четыре месяца. В результате в 300 случаях нарушения были устранены, по другим фактам возбуждены административные дела.

— Это вынужденная мера, поскольку устранить нарушения в двустороннем порядке не удалось, — сообщила «Реальному времени» директор учреждения Ленара Музафарова. — Иногда оказание услуги затягивается на несколько месяцев. А неполученные вовремя документы — это негатив от людей, который выливается на МФЦ. Не все заявители знают, что многофункциональные центры лишь принимают и выдают документы, а обрабатывают их и принимают решение о предоставлении услуги или отказе в ней органы власти и местного самоуправления.

Постоянно нарушают сроки оказания услуг, по данным ГБУ «МФЦ в Республике Татарстан», исполкомы Тукаевского, Лаишевского, Пестречинского и Альметьевского районов. Чаще всего затягиваются сроки выдачи разрешительной документации на строительство. Чтобы построить жилой или садовый дом, собственники уведомляют об этом органы власти. После того как МФЦ принимают уведомления, заявителям в этих районах приходится ждать ответа 2—3 месяца вместо положенных по закону 7—10 дней.

Ленара Музафарова также сообщила, что прокуратура отреагировала на сообщение о волоките с документами:

— В Пестречинском, Тукаевском и Альметьевском районах возбуждены дела об административных правонарушениях, ряду ответственных лиц вынесены предупреждения.

Согласно действующему законодательству, за нарушения сроков оказания государственных и муниципальных услуг должностным лицам грозит штраф. КоАП РФ предусматривает штраф для должностных лиц до 5 тысяч рублей. А КоАП РТ — до 30 тысяч рублей за первое правонарушение, за повторное — до 50 тысяч рублей. Региональный кодекс также допускает возможность вынесения предупреждения должностному лицу или его увольнение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что МФЦ Татарстана начали оказывать новую бесплатную услугу.

НедвижимостьОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан
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