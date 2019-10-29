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Промышленность

В Татарстане собрали 4,3 млн тонн зерна

10:49, 29.10.2019
В Татарстане собрали 4,3 млн тонн зерна
Фото: Инна Серова

4,3 млн тонн зерна собрали в этом году в Татарстане, сообщил на проходящем в кабинете министров РТ брифинге министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

В этом году зерновыми культурами было засеяно 1,5 млн га. Урожайность составила 30,2 центнера с гектара.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, по прогнозам Минсельхоза, урожай-2019 составит 4,5 млн тонн зерна.

ПромышленностьАгропромЭкономикаБизнес Татарстан
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