В следующем году в Апастово начнут строить новую пожарно-спасательную часть

В Апастово в следующем году начнется строительство нового пожарного депо. На это потратят 134 млн рублей из республиканского бюджета.

Ожидается, что объект будет построен полностью в августе 2020 года. Новое пожарное депо будет иметь выход на объездную трассу, с которой можно без промедления выехать в любую часть поселка городского типа Апастово и населенные пункты Апастовского района, подчеркнул начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Новая пожарно-спасательная часть №106 будет иметь три машино-выезда. Кроме того, на круглосуточном дежурстве будут находиться личный состав и два пожарных автомобиля. Еще один автомобиль — в резерве. Для личного состава предусмотрена газоспасательная тренировочная база, спортплощадка и прочие атрибуты, необходимые по СНИПам для полноценного несения службы.

Отмечается, что старое здание пожарного депо было построено 40 лет назад. Оно имеет 70% износ и может считаться ветхим. После того как будет построено новое здание, личный состав и техника переедут, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны Татарстана.

Напомним, в Башкирии до 2024 года появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо.