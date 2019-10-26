«Ак Барс» выиграл у «Барыса» благодаря голу Фазылзянова со своей зоны
«Ак Барс» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Барыс» — 3:2.
В составе казанцев отличились Камиль Фазылзянов, Мэттью Фрэттин и Артем Галимов. Причем защитник «Ак Барса» Фазылзянов забросил шайбу броском со своей зоны, не приближаясь к красной линии.
Напомним, стартовое вбрасывание в матче произвел экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев.
«Ак Барс» — «Барыс» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 Фазылзянов (Журавлев, Зарипов 11:33)
1:1 Асетов (Михайлис, 18:42)
2:1 Фрэттин ( Викстранд, Петров, 37:39)
3:1 Галимов А. (Галиев, Яруллин, 48:22)
3:2 Михайлис (Старченко, Диц, 54:20)
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