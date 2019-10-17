Человеку впервые пересадили кожу генно-модифицированной свиньи

Доктора ожогового отделения Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) в США объявили, что они успешно использовали генно-модифицированную кожу свиней (ксенотрансплантат) для временного закрытия ожоговой раны.

Работа проведена группой специалистов крупнейшей учебной больницы Гарвардской медицинской школы под руководством хирурга Джереми Говермана, сообщает сайт госпиталя.

При модификации кожи у свиньи удаляется специфический ген. Это ген отсутствует у людей, и ранее медики опасались, что именно он может привести к отторжению тканей при пересадке.

В ходе эксперимента лоскут кожи свиньи размером 5 на 5 сантиметров хирурги перенесли в ожоговую рану пациента, рядом с ней также была помещена донорская от человека. Через несколько дней врачи удалили трансплантаты и констатировали, что участки раны не отличались друг от друга, процесс заживления проходил нормально. Побочных явлений у пациента в дальнейшем не наблюдалось.

По мнению специалистов, технология редактирования генов открывает новые возможности для лечения людей, которым требуется трансплантация кожи и органов.

«Этот небольшой шаг, который мы сделали сегодня, охватывает десятилетия исследований во множестве областей, включая трансплантационную биологию, иммунологию и генную инженерию», — отметил доктор Говерман.

Напомним, ранее в России предложили изменить правила донорства.