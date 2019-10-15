Нижнекамских теплофизиков дополнительно обучат и трудоустроят на заводы Haier

Фото: пресс-служба главы НМР

Производитель бытовой техники Haier будет обучать студентов из Нижнекамска и в дальнейшем трудоустраивать на завод по производству холодильников.

Так, китайская компания планирует оснастить в Нижнекамском химико-технологическом институте специальную лабораторию.

Делегация компании посетила вуз для знакомства и налаживания контактов с кафедрой, выпускающей бакалавров по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика», профиль «Техника и физика низких температур», передает пресс-служба Нижнекамского района.

Напомним, в Челнах 28 августа открылся индустриальный парк Haier. В настоящее время в нем планируется разместить заводы по производству стиральных машин, телевизоров, холодильников. Общий объем вложений в проект составил 59 млрд рублей, предприятие предоставит более 5 тыс. рабочих мест. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил этот проект, успешно реализованный Татарстаном и КНР.

