Песошин рассказал о проектах, реализованных Татарстаном и КНР

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин рассказал об экономическом взаимодействии Татарстана и Китая.

По его словам, в прошлом году внешнеторговый оборот между КНР и Татарстаном составил $628,7 миллиона.

Среди проектов, которые были успешно реализованы республикой и КНР, премьер-министр выделил инвестиционный проект по созданию «Индустриального парка «Хайер РУС» с общим объемом вложений в размере 59 млрд руб. и созданием рабочих мест в количестве 5 тысяч человек.

В настоящее время в промышленном парке в планах разместить заводы по производству стиральных машин, телевизоров, холодильников. Напомним, его открытие состоялось 28 августа.

Кроме того, при участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний».

«В текущем году Республику Татарстан посетила компания «Голден Элефант Синсерити Кемикал» (провинция Сычуань), которая рассматривает возможность размещения производства аммиака, метанола, карбамида и меламина на территории особой экономической зоны «Алабуга». Между Республикой Татарстан и провинцией Сычуань подписан ряд важных документов, а также состоялись двусторонние визиты различного уровня и формата», — передает слова министра пресс-служба президента Татарстана.

Помимо этого, Песошин подчеркнул, что Татарстан является одним из наиболее экономически развитых российских регионов.

Напомним, премьер-министр республики Татарстан прибыл в город Ченду с рабочим визитом. Он принимает участие в Международном форуме глав провинций (областей) — побратимов и городов-побратимов в рамках инициативы «Один пояс — Один путь». Мероприятие организовано в рамках Года межрегионального сотрудничества России и Китая.

