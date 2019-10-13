Telegram придется вернуть инвесторам $1,7 млрд или перенести запуск блокчейн-платформы TON

После получения иска от правительства США команда Павла Дурова разослала письма инвесторам, вложившимся в токены Gram и запуск блокчейн-платформы TON. В сообщении сказано, что компания рассматривает вариант переноса сроков запуска блокчейн-платформы TON с 31 октября на более поздний срок, либо обещает вернуть инвесторам вложенные ими $1,7 млрд.

Также в компании утверждают, что в последние полтора года безрезультатно пытались выстроить общение с представителями Американской комиссии по ценным бумагам и удивлены ее решением обратиться в суд, об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщало ранее «Реальное время», в пятницу, 11 октября, Комиссия по ценным бумагам США инициировала иск о приостановке ICO сервиса Telegram и добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram в суде Манхэттена. По данным агентства правительства США, Telegram Group Inc. и ее дочерней структурой TON Issuer Inc. не были зарегистрированы предложение и продажа токенов Gram, что в свою очередь является нарушением закона о ценных бумагах.

Из экстренного сообщения комиссии стало известно, что еще на подготовительном этапе выпуска своей криптовалюты компания, созданная Павлом Дуровым, успела продать порядка трех миллиардов Gram, покупателями стали 171 инвестор, лишь американские покупатели вложили $424,5 млн, приобретя треть от всех реализованных Gram.