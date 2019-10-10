Верховный суд РФ утвердил приговор пятерым жителям Татарстана за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд России не стал менять приговор пятерым жителям Татарстана за участие в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Таким образом, он вступил в силу, сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ.

Напомним, что в апреле Приволжский окружной военный суд в Самаре за участие в группировке приговорил Анаса Гимазетдинова и Ирека Мухаметова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Ринат Ханнанов, Азат Загиев и Эмиль Шангареев приговорены каждый к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.