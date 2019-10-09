Станислав Черчесов: «Все игроки сборной тренировались в общей группе, проблем нет»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ход подготовки национальной команды к матчу отборочного раунда чемпионата Европы — 2020.

— Какое состояние команды?

— Времени на подготовку столько же, сколько и каждый раз, ничего нового нет. Сегодня все тренировались в общей группе. Бывают у футболистов после матчей РПЛ маленькие болячки, но на сегодня никаких проблем ни у кого нет.

— Вы проводили индивидуальные беседы с игроками? И какой эмоциональный фон у команды?

— У нас и теории бывают, и индивидуальные беседы. Если игрок выигрывает или проигрывает, все равно нужны беседы. Надо настроить футболиста после матчей за клуб, — передает слова Черчесова Sport24.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в московских «Лужниках», начало игры в 21.45 по мск.

Ранее сообщалось, что на матч против шотландцев продано почти 60 тысяч билетов.