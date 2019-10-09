Кузнецов отличился голом в первом матче после дисквалификации

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в дебютном для себя матче в сезоне.

Российский хоккеист отметился голом уже на 4-й минуте игры против «Далласа». Всего он провел на площадке 18 минут 44 секундыи завершил матч с полезностью «+1».

Напомним, игра с «Далласом» стала первой для Кузнецова после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила на 4 года Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Он был пойман на употреблении кокаина. Сам хоккеист согласился с дисквалификацией.