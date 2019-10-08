Экс-директор «Крыльев Советов»: «Мы купили Соболева у «Томи» за 25 млн рублей»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал о деталях трансфера Александра Соболева из «Томи» в 2018 году.

— Ни для кого не секрет, что Саню мы взяли у Томска. Где-то год я вел этого игрока. Окончательное решение приняли, когда Соболев удачно сыграл против нашей команды.

Конечно, нас ругали, сумма-то была немаленькая — 25 миллионов рублей, мол, такие деньги за 20-летнего парня. Мы не сомневались в том, что при должном отношении Саша должен показать все свои сильные качества. Мы проанализировали рынок — кроме Дзюбы, таких фактурных нападающих не было.

— Соболева вызвали в сборную.

— Очень рад за него. Вызов в национальную команду — это то, к чему должен стремиться каждый футболист. Зная Александра, он постарается закрепиться в сборной, он уже немолодой — 22 года, но время для прогресса еще есть, — сказал Циклаури.

Напомним, Соболев возглавляет список лучших бомбардиров сезона в РПЛ с 10 забитыми голами после 12 туров. Нападающим заинтересовались два гранда из Англии — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».