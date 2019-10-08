В Башкирии на двух реках предложили построить семь плотин для развития судоходства

В Башкирии планируют построить семь низконапорных плотин для поддержания стабильного уровня фарватеров и углубить речное русло на протяжении 200 километров. Общая оценочная стоимость работ — 21 млрд рублей.

Три плотины предлагается разместить на реке Белой ниже Уфы в районе Благовещенска, Бирска и месте впадения реки Быстрый Танын. Три гидросооружения нужны выше по течению на участке до Стерлитамака. Одна плотина предлагается к размещению на реке Уфа в середине участка между Павловским водохранилищем и местом впадения в Белую.

Это связано с тем, что в регионе недостаточная глубина судоходных путей, заставляющая суда ходить с малой загрузкой и ограничивать срок навигации. К дефициту осадков присоединяются малая емкость башкирских водохранилищ, значительно уступающих соседним регионам. Кроме того, большая часть паводковых вод уходит вниз по течению и впитывается в землю, а засушливое лето ведет к обмелению рек.

Также на 2 млрд рублей планируется построить новые суда. Такие средства нужны для постройки 10 буксиров, 26 барж, восьми сухогрузов, четырех плавкранов, 10 земснарядов, четырех судов техобеспечения, четырех прогулочных и одного пассажирского судна. Реконструкция портовой инфраструктуры обойдется в 500 млн рублей, подготовка кадров — в 200 млн рублей.

Прогнозируемый годовой объем грузоперевозок по башкирским рекам — около миллиона тонн нефтепродуктов, 400 тысяч кубометров леса и порядка 500 тысяч тонн других грузов. В списке продукции, выгодной для перевозки на воде, оказались общераспространенные полезные ископаемые, стройматериалы, металлопродукция, минеральные удобрения, сжиженные газы и продукция агропрома, прежде всего зерно, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предложил ввести нулевой НДС на ремонт судов.