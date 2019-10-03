Путин уволил главу ФСИН
Президент Владимир Путин отправил в отставку руководителя ФСИН Геннадия Корниенко.
Соответствующий указ российского лидера от 30 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее СМИ сообщили, что Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе: 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Должность главы ФСИН Корниенко занимал с июня 2012 года.ОбществоВласть
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