ЕСПЧ принял жалобу казанца о смерти брата в ОП «Юдино» после пытки «ласточка»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу казанца Сергея Дроздова, чей брат Павел Дроздов скончался после избиения в отделе полиции «Юдино».

Факт коммуницирования жалобы означает, что ЕСПЧ принял жалобу и задал российскому правительству вопросы по ней. На сайте правозащитной организации «Зона права» приводится и перечень этих вопросов:

Подвергался ли Дроздов бесчеловечному и унижающему достоинство обращению?

Выполнили ли власти свое обязательство по убедительному объяснению причин травм у мужчины?

Было ли проведено эффективное расследование факта пыток?

Напомним, что 1 февраля 2012 года заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино» УМВД РФ по Казани. После чего четверо полицейских зашли к нему в камеру и связали задержанного в пыточной позе «ласточка». Вскоре после этого Павел Дроздов, будучи связанным, умер. Подробнее — в материале «Реального времени».

В соответствии с решением суда первой инстанции Сергей Петикин приговорен к 4 годам условно, его брат Алексей, а также Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили по 3,5 года условно. При этом каждому суд назначил испытательный срок в 3 года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Приговор им оставили без изменения и в апелляции.

