Минюст утвердил приказ об уменьшении свидетельства регистрации транспорта
Министерство юстиции РФ утвердило приказ МВД об уменьшении размера свидетельства о регистрации транспортных средств. Таким образом, автомобилистам станет проще возить с собой документы на машину.
Согласно новым правилам, свидетельство будет оформляться в виде небольшой ламинированной карточки, как водительское удостоверение.
Паспорт ТС также станет меньше, он будет выпускаться в формате А4, передает «Российская газета».
Приказ МВД вступит в силу с 1 ноября 2019 года.ОбществоВласть
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