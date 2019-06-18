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Минюст утвердил приказ об уменьшении свидетельства регистрации транспорта

15:56, 18.06.2019
Минюст утвердил приказ об уменьшении свидетельства регистрации транспорта
Фото: rg.ru / Сергей Смирнов

Министерство юстиции РФ утвердило приказ МВД об уменьшении размера свидетельства о регистрации транспортных средств. Таким образом, автомобилистам станет проще возить с собой документы на машину.

Согласно новым правилам, свидетельство будет оформляться в виде небольшой ламинированной карточки, как водительское удостоверение.

Паспорт ТС также станет меньше, он будет выпускаться в формате А4, передает «Российская газета».

Приказ МВД вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

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