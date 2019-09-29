Ученые нашли останки древнейших микробов возрастом в миллиарды лет

Геологи из Университета Нового Южного Уэльса провели химический анализ окаменелостей, найденных еще в 1980-х годах в австралийской пустыне. Окаменелостям более 3,5 млрд лет, и ученые подтвердили наличие в них следов органической жизни.

Таким образом, найденные окаменелости являются самым древним свидетельством органической жизни на земле. Ранее таким свидетельством были окаменелости из Гренландии возрастом в 3,7 млрд лет, но не так давно более подробный анализ показал отсутствие в них органики, передает «Популярная механика».



Напомним, в сентябре в Астраханской области нашли останки живших 200 млн лет назад амфибий.

