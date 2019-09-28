В Кремле прокомментировали слухи о «толстом телефоне» Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию о специальном мобильном телефоне, который Владимир Путин использует вне стен Кремля.

В СМИ сообщалось, что этот аппарат гораздо толще обычного мобильного телефона, так как в нем предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. При этом ранее Песков заявлял, что Путин не пользуется смартфонами.

«Не очень и толстый», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста «РИА Новости», действительно ли у главы государства специальный мобильный телефон.

Напомним недавно Песков рассказал, как Путин относится к курильщикам.