Для оценки проектов по цифровизации ЖКХ на мегахакатоне в Казани привлекли «МегаФон»

С 27 по 29 сентября в международном выставочном комплексе «Казань Экспо» проходит финал конкурса «Цифровой прорыв», в котором участвуют около 3000 программистов, дизайнеров и управленцев. Объединившимся в команды по три-пять человек молодым специалистам за 48 часов предстоит создать прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».

По итогам конкурса победителей ждет грант от «Фонда содействия инновациям» в размере 500 тыс. рублей на развитие своего проекта и стажировки в ведущих компаниях страны. Для оценки проектов также привлекли крупные российские технологические компании: так, для постановки задачи и экспертной поддержки по направлению «ЖКХ и городская среда» на хакатон прибыли специалисты «МегаФона» в области цифровых решений и «больших данных».

Участие оператора связи в ЖКХ-направлениии хакатона оказалось неслучайным. Как рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании, у оператора уже есть опыт реализации коммерческих NB-IoT-проектов в жилом массиве Иннополиса и на Йошкар-Олинской ТЭЦ-1.

Подробнее о конкурсе «Цифровой прорыв» — в фотогалерее «Реального времени».