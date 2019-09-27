Прорвемся! Как в Казани проходит рекордный хакатон

19:00, 27.09.2019 47
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» стартовал финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Казанский финал собрал более 3 тысяч участников и может быть внесен в Книгу рекордов Гиннесса по числу одновременно соревнующихся IT-специалистов.

440 команд финалистов «Цифрового прорыва» будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в 20 тематических треках. Оценивают работу команд более 120 членов жюри.

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