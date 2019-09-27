ГЖФ сдает дом на 108 квартир в Лениногорске

В микрорайоне №7 Лениногорска завершилось строительство 108-квартирного соципотечного дома. После получения заключения о соответствии объекта проектной документации и нормативным требованиям и его ввода в эксплуатацию в него заселятся участники программы социальной ипотеки — работники группы компаний «Татнефть».

Инвестор строительства дома — Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Технический заказчик — ПАО «Татнефть», подрядчик — ООО «Арслан».

В доме 9 этажей, общая площадь квартир составляет 6,8 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации. В жилом доме предусмотрены индивидуальное поквартирное отопление, автоматическая система учета и мониторинга энергоресурсов (АСУД). Объект подключен к сетям Интернет, IP-телефонии и телевидения.

В 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.

Напомним, что программа соципотеки реализуется в 2005 году и предполагает обеспечение граждан доступным жильем в качественной чистовой отделке в новостройках. Жилые помещения предоставляются гражданам с рассрочкой платежей до 28,5 года. Сроки рассрочки определяются в зависимости от первоначального взноса, стажа работы участника программы. При оплате жилья семьям оказывается поддержка: при рождении ребенка семья получает компенсацию в размере 200 тыс. руб., которые списываются в счет погашения социальной ипотеки.

