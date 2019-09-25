Объединенная судостроительная корпорация стала владельцем четверти акций Зеленодольского ПКБ

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) увеличило долю в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (Зеленодольское ПКБ).

Доля увеличилась с 18,9043564708% до 25,0000634233% акций, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее в апреле Росимущество передало в собственность Татарстана 75% акций (4,4 млн штук) АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». По условиям передачи Татарстан обязан сохранять акции в собственности в течение 5 лет со дня передачи. По истечению этого срока решение об отчуждении должно приниматься по согласованию с правительством РФ. Кроме того, предприятие должно сохранить свой основной вид деятельности и получить инвестиции до 2023 года в размере не менее 150 млн рублей.

