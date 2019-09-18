Башкирский завод «Автонормаль» и банк ДОМ.РФ пошли на мировую в споре о взыскании 118 млн рублей

АО «Белебеевский завод «Автонормаль» и банк ДОМ.РФ заключили мировое соглашение по спору о долге в 118,1 млн рублей. Предприятие взяло кредит у «Социнвестбанка», который теперь вливается в структуру банка ДОМ.РФ.

Кредитная линия для «БелЗАНа» была открыта еще в 2014 году, и у предприятия остался долг, который банк намеревался взыскать, забрав заложенное имущество предприятия, передает «Интерфакс».

В начале сентября этого года к делу были привлечены соответчики — дочерние структуры «БелЗАНа» — ООО «САК», ООО «БелЗАН МЕТ», ООО «Белзан Сервис», ООО «БелЗАН МК», ООО «Белспринг», которые выступали поручителями по этой кредитной сделке. А стороны спора заявили о намерении урегулировать дело мирным путем.

Согласно достигнутым договоренностям, ответчики и соответчики «признают солидарную ответственность перед акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» и обязуются погасить долг до 31 декабря 2019 года включительно.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года убыток предприятия составил 15,4 млн рублей. Напомним, что в этом году группа «БелЗАН» перешла в собственность «Ростеха».