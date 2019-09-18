В Башкирии у магазина нашли скелетированный труп мужчины, пролежавший в земле не менее года

В башкирском Ишимбае на пустыре, в 50 метрах от продуктового магазина на ул. Стахановской, найден скелетированный труп мужчины. По предварительным данным, мужчина пролежал в земле не менее года.

«Причины смерти можно будет назвать лишь после проведения тщательной экспертизы», — сказали в отделе МВД России по Ишимбайскому району.

Видимых повреждений на костях нет, документов при трупе не обнаружено. Мужчина обнаружен в зимней куртке. Возможно, это без вести пропавший человек, пишет ИА «Башинформ».

Ранее под Уфой полиция обнаружила труп женщины с огнестрельными ранениями.