В Башкирии у магазина нашли скелетированный труп мужчины, пролежавший в земле не менее года
В башкирском Ишимбае на пустыре, в 50 метрах от продуктового магазина на ул. Стахановской, найден скелетированный труп мужчины. По предварительным данным, мужчина пролежал в земле не менее года.
«Причины смерти можно будет назвать лишь после проведения тщательной экспертизы», — сказали в отделе МВД России по Ишимбайскому району.
Видимых повреждений на костях нет, документов при трупе не обнаружено. Мужчина обнаружен в зимней куртке. Возможно, это без вести пропавший человек, пишет ИА «Башинформ».
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