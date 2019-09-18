На игре «Рубина» против «Зенита» будет использована система VAR
Определились арбитры и инспекторы на матчи предстоящего 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
В матчах «Зенит» — «Рубин» и ЦСКА — «Краснодар» будет использоваться система видеоповторов VAR.
«Уфа» — «Спартак»
Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Ахмат» — «Крылья Советов»
Судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Зенит» — «Рубин»
Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Оренбург» — «Локомотив»
Cудья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Тамбов» — «Ростов»
Cудья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Динамо» — «Сочи»
Cудья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Арсенал» — «Урал»
Cудья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
ЦСКА — «Краснодар»
Cудья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
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