Операторы предупредили об опасности утечки данных абонентов при передаче их банкам
«Большая тройка» операторов предупредила, что создание единой системы для проверки сведений о владельцах сим-карт может привести к утечке данных миллионов абонентов.
Письмо с предупреждением МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» направили главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, передает РБК.
Система предусматривается поправками в закон об отмывании доходов и должна быть создана для банков, госорганов и ряда других компаний. Предполагается, что они будут сверять предоставленную клиентами информацию с данными, которые есть у операторов связи.
Операторы отмечают, что в нынешнем виде поправки не содержат требований к информационной безопасности. Также инициатива заставит операторов нарушать закон «о персональных данных», который не допускает обработку данных, если это не соответствует изначально заявленным целям.ТехнологииТелекоммуникацииЭкономикаБанки
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