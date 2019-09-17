Операторы предупредили об опасности утечки данных абонентов при передаче их банкам

«Большая тройка» операторов предупредила, что создание единой системы для проверки сведений о владельцах сим-карт может привести к утечке данных миллионов абонентов.

Письмо с предупреждением МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» направили главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, передает РБК.

Система предусматривается поправками в закон об отмывании доходов и должна быть создана для банков, госорганов и ряда других компаний. Предполагается, что они будут сверять предоставленную клиентами информацию с данными, которые есть у операторов связи.

Операторы отмечают, что в нынешнем виде поправки не содержат требований к информационной безопасности. Также инициатива заставит операторов нарушать закон «о персональных данных», который не допускает обработку данных, если это не соответствует изначально заявленным целям.