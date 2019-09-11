Овечкин стал спортсменом года по версии журнала GQ, обойдя Хабиба Нурмагомедова

Хоккеист сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии журнала GQ.

Среди претендентов на награду Овечкин обошел чемпиона мира по UFC Хабиба Нурмагомедова, теннисиста Карена Хачанова, конькобежца Павла Кулижникова и прыгуна на лыжах с трамплина Евгения Климова.

Напомним, Александр Овечкин в 2018 году вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне его клуб вылетел в первом раунде плей-офф, а сам хоккеист вновь достиг отметку в 50 голов за регулярный чемпионат.

В том же году Нурмагомедов завоевал титул чемпиона мира по UFC и защитил его в бою против Конора Макгрегора. В 2019 году Хабиб удушающим приемом победил Дастина Порье.