LG может прекратить продавать смартфоны в России

Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России из-за укрепления позиций китайских конкурентов.

Поставки компании в Россию падали с 2017 года, а в первом полугодии 2019 года они снизились до 5 тыс. штук.

Как отмечает «Коммерсантъ», на сентябрь 2019 года смартфоны LG практически не представлены в крупных розничных сетях электроники. В то же время на сайте производителя для заказа доступна только одна модель.

Напомним, что в феврале 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «ЛГ Электроникс РУС» («дочка» LG) виновным в координации цен на смартфоны в РФ.