Ясновидящая предложила Избиркому Подмосковья предсказать результаты выборов

Ясновидящая из Красногорска предложила Избиркому Подмосковья предсказать явку и итоги выборов в регионе. Комиссия женщине отказала, рассказал председатель комиссии Илья Березкин.

«Поступило 25 обращений, на которые мы реагировали. Я бы хотел рассказать об обращении — к нам обратилась ясновидящая, которая предложила прогнозировать результаты голосования и явки на территории Московской области», - цитирует ТАСС слова главы комиссии.

По его словам, комиссия отказала ясновидящей.

По данным избирательной комиссии Московской области, в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона принимали участие около 2,5 тыс. кандидатов.