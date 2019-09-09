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Ясновидящая предложила Избиркому Подмосковья предсказать результаты выборов

00:21, 09.09.2019
Ясновидящая предложила Избиркому Подмосковья предсказать результаты выборов
Фото: mlady.org

Ясновидящая из Красногорска предложила Избиркому Подмосковья предсказать явку и итоги выборов в регионе. Комиссия женщине отказала, рассказал председатель комиссии Илья Березкин.

«Поступило 25 обращений, на которые мы реагировали. Я бы хотел рассказать об обращении — к нам обратилась ясновидящая, которая предложила прогнозировать результаты голосования и явки на территории Московской области», - цитирует ТАСС слова главы комиссии.

По его словам, комиссия отказала ясновидящей.

По данным избирательной комиссии Московской области, в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона принимали участие около 2,5 тыс. кандидатов.

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